El servicio del CUCAIBA realizó ocho operativos de donación de órganos en 48 horas
El servicio provincial de Procuración del CUCAIBA, en articulación con los equipos de salud de hospitales públicos de los municipios de Monte Grande, Bahía Blanca, Avellaneda, Mar de Ajó, Florencio Varela, Cañuelas y Melchor Romero, llevaron adelante ocho operativos de donación en sólo 48 horas.
En la provincia de Buenos Aires, unas 5 mil personas aún esperan ser trasplantadas. Por eso, desde la cartera sanitaria bonaerense, se insiste en la necesidad de tomar conciencia sobre la importancia de manifestar la voluntad de donar, dado que significa la posibilidad de salvar o mejorar notablemente la calidad vida de una persona enferma.
Ley Justina
En el país, rige desde 2018, la llamada Ley Justina, que establece que toda persona capaz, mayor de 18 años, es considerada donante a menos que manifieste lo contrario.
La normativa, que surgió a raíz de la familia de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció a la espera de un corazón para trasplante, tuvo alto impacto en la donación. Antes de que su caso conmoviera a todo el país, un 37 por ciento de las personas a las que se les preguntaba si estaban de acuerdo con que su familiar fallecido sea donante de órganos y tejidos respondía que no. La experiencia de Justina, que trascendió a través de los medios de comunicación y que estuvo en el origen de la ley 24.447, consiguió que hoy sólo el 10 por ciento de las familias consultadas se niegue a donar.