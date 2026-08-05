Hallaron sin vida a un hombre en General Villegas esta mañana

Esta mañana fue hallado sin vida un conocido vecino de General Villegas dentro de su vivienda ubicada en la calle Pueyrredón entre Paso y Vieytes.

De acuerdo a los datos recabados, el hombre desde ayer por la tarde no había respondido mensajes, por lo que esta mañana ante nuevos intentos llamó la atención. Al ingresar una de las personas de su confianza lo encontró aparentemente sin vida.

Tras el aviso al SAME, se hizo presente, confirmando el mpedico interviniente el deceso.

La víctima fue identificada como Raúl Muñoz, reconocido vecino, excomerciante, fue propietario del autoservicio la Baguette, ubicado frente a su domicilio, en la calle Sarmiento. Integró también comisiones de entidades intermedias. Si fallecimiento, provoca en la comunidad profundo dolor.

Personal policial se encuentra en el lugar a fon de realizar las diligencias del caso, mediantes las cuales se determinará el causal de muerte.