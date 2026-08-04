La Plaza Principal recuperó la iluminación luego que una camioneta chocara contra el gabinete de alimentación

El domingo por la noche una camioneta cuyo conductor perdió el control por completo al circular por la calle Pringles impactó contra el gabinete de alimentación de la iluminación de toda la Plaza, por lo que la dejó completamente a oscuras, además de dejar los cables a la intemperie, debiendo ser anulado todoel sistema.

A su vez la pick up impactó contra un árbol y una luminaria antigua que derribó producto del fuerte impacto.

Luego que el lugar permaneciera vallado, ayer personal municipal trabajó en el lugar logrando que anoche estuviera restablecida la iluminación en toda la Plaza.