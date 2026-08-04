Bromatología: continúa la evaluación del curso de Manipulación de Alimentos, cuándo y dónde serán lss próximas
En este marco, el pasado jueves 30 de julio, en la Delegación de Piedritas, se realizó la evaluación del
Curso de Manipulación de Alimentos para la obtención del carnet habilitante, además de la charla
orientada a acceder a la habilitación de cocinas domiciliarias.
Próximas fechas y sedes de evaluación
Con el objetivo de descentralizar la capacitación y facilitar el acceso a todos los vecinos del distrito, se
dieron a conocer las próximas fechas y lugares para la obtención del carnet habilitante:
Las buenas prácticas de limpieza de los manipuladores de alimentos y la rigurosa
higiene de los lugares donde se elaboran son fundamentales para evitar la contaminación cruzada
y prevenir la propagación de virus y otras enfermedades de transmisión alimentaria.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Inscripción previa: Celular de Bromatología 3388 515212.
Material de estudio: Disponible para descarga en el sitio web oficial villegas.gob.ar/index.php/
bromatologia/
Consultas presenciales: Dirección de Bromatología (Fasciolo S/N).
Teléfono de contacto: 3388 515212.