Bromatología: continúa la evaluación del curso de Manipulación de Alimentos, cuándo y dónde serán lss próximas

La Secretaría de Producción, Promoción y Medio Ambiente llevó a cabo con éxito una nueva evaluación del curso de Manipulación de Alimentos, destinada a garantizar la seguridad bromatológica y la correcta comercialización de productos en todo el partido.

En este marco, el pasado jueves 30 de julio, en la Delegación de Piedritas, se realizó la evaluación del

Curso de Manipulación de Alimentos para la obtención del carnet habilitante, además de la charla

orientada a acceder a la habilitación de cocinas domiciliarias.

Próximas fechas y sedes de evaluación

Con el objetivo de descentralizar la capacitación y facilitar el acceso a todos los vecinos del distrito, se

dieron a conocer las próximas fechas y lugares para la obtención del carnet habilitante: