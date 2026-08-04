ESTA MAÑANA: camioneta se fue contra un camión en la RN 33, el conductor se habría quedado dormido

El heco tuvo lugar esta mañana en a RN 33, entre General Villegas y Piedritas.

El chofer de un camión, domiciliado en América, que circulaba en dirección a Rosario vio que una pick up avanzaba directamente contra el rodado, reaccionando con una maniobra hacia la banquina para evitar ser impactado de lleno.

De ese modo evitó una tragedia, quedando el camión encajado en la banquina.

El conductor del rodado menor, que se habría quedado dormido, continuo viaje.

El camión, una vez retirado por un colega, también pudo retomar.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni daños materiales de consideración.

Hasta el lugar acudió personal de la Policía de Seguridad Vial alertados por un llamado.