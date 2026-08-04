General Pinto: la Policía se encuentra en la búsqueda de un sujeto que habría querido ingresar en una vivienda

La foto que acompaña esta publicación circula pro los grupos barriales de la ciudad de General PInto donde esta mañana alrededor de las 9 horas, un desconocido que, de acuerdo a lo manifestado por la denunciante, pudo verlo y por lo tanto describirlo, de allí que esta imagen es utilizada para que cualquier vecino que lo haya visto de inmediato aviso al 911 Emergencias.

El desconocido habría violentado una puerta con aparentes intenciones de ingresar en un inmueble del barrio Plan Federal, cometido que no logró debido a que la moradora del dmicilio se encontraba en el interior, lo que motivó que el presunto ladrón se retirar del lugar.

Ante este momento no se ha dado con el sujeto aunque la investigación está en pleno desarrollo. Ante cualquier actitud o persona sospechosa se recomienda dar aviso a la Fuerza Pública.