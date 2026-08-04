Hoy es el Día del Pescador Deportivo, uno de los hobbies más practicados en la zona

La fecha hace referencia al 3 de agosto de 1903, día en que se fundó el Club de Pescadores de Buenos Aires, la primera institución en su tipo de la Argentina. A partir de este hito, en 1951 se decidió honrar a los pescadores deportivos en esta fecha. Más allá, de que estamos hablando de una conmemoración nacional, varios países de Latinoamérica también han elegido el 3 de agosto como día para honrar a sus pescadores.

Cabe resaltar un pescador deportivo se diferencia de un pescador comercial o un pescador recreativo por varios aspectos que se basan en el respeto tanto por el pez como, también, por el hábitat natural en el cual viven y se reproducen.

Un pescador deportivo captura un pez sólo con los implementos que le son propios, lo que significa que realiza su actividad y pasión únicamente con caña y anzuelo, sin utilizar ningún otro elemento, como arnas, ganchos o redes.