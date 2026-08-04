El Parque Municipal permanecerá cerrado hasta que las calles interiores no se rompan al circular los automóviles

Luego de los mensajes recibidos por el cierre del acceso a automóviles y otros vehículos similares en el Parque Municipal, el Director del área Deportes, Alejandro Brozzi, explicó los motivos de la decisión.

Hasta el viernes el acceso fue normal, pero luego con la caída de lluvia se cumplió con el cirre como está establecido luego de las precipitaciones..

Durante el fin de semana se intentó abrir, pero ante los primeros ingresos los caminos comenzaron a marcarse y se decidió cerrarlo hasta que las calles internas estén totalmente oreadas, explicó el funcionario a Distrito Interior, incluso facilitó imágenes del estado actual.

Se observa en la superficie aún barro, que cuesta desaparezca debidoa la época del año, la falta de viento, y sobre todo, la sombra que los grandes eucaliptus generan.

Bicicletas, motos pequeñas, y sobre todo peatones ingresan sin inconvenientes.

Luego del relevamiento de esta tarde, Brozzi, sostuvo que de continuar el tiempo meteorlógico, tal como se ha presentado este lunes, el miércoles el parque volvería a estar habilitado en su totalidad.

Dada la consulta, el Director de Deportes, consideró oportuna la posibilidad de solicitarle a los vecinos tener la paciendia necesaria en casos como este, donde estas normas se aplican para preservar de la mejor manera un espacio que es de todos.