La cooperadora del hospital presenta el premio mayor de la nueva rifa

Luego de haber concluído la anterior cuyo premio mayor fueron 10.000 dólares, hoy lunes 3 de agosto comenzó la venta de la nueva edición.

La particularidad es que en esta oportunidad, entre otros cambios, el más significativo es el mayor, un automóvil Fiat Cronos 0 kilómetro que es presentado esta tarde en el nosocomio.

La rifa podrá abonarse en 11 cuotas de 20.000 pesos cada una, aunque el pago contado tiene un sorteo extra de un teléfono Iphone.

Los vendedores, facilmente identificables se encuentran ofreciéndola en la ciudad cabecera, y pronto lo harán también en las localidades.

Aquellos interesados en adquirrla antes de ser visitados pueden solicitarla al 3388