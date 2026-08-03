Charlas sobre salud mental: La ansiedad, la verguenza y la envidia (VIDEO)

Una vez más la psicóloga, Lic. Silvia Diumenjo aborda temas vinculados a la salud mental, que no tratados pueden causar en lo cotidiano diferentes trastornos.

Actualmente la salud mental está siendo abordada en diferentes oportunidades, generalmente por profesionales de distintas ramas, incluso, se considera a este tema como un pandemia de los nuevos tiempos, siendo padecido pro buena parte d ela humanidad. Argentina no escapa a esta regla, y por ende, tampoco está agena nuestra sociedad. De allí que hace ya más de un año la profesional aborda distintos temas, cada lunes en FM Peregrina (92.9) por la mañana.

La ansiedad, la verguenza y la envidia, son emociones o afectos, que todos tenemos, siendo normal que las sintamos, pero la complicación se puede dar cuando estos se intensidfican entorpeciendo nuestra vida cotidiana, nuestros vínulos, incluso nuestra propia persona; con esa breve explicación, Silvia introdujo el tema que luego desarrolló de manera minuciosa, abordando uno por uno estas características del ser humano.

Sobre el final dejó, una vez más, una reflexión sobre la importancia de tratar y abordar estos aspectos de nuestra vida con profesionales ya que tratándose de salud mental, requiere un abordaje con rango de enfermedad.