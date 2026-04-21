Gilberto Alegre: «Con los cambios producidos estamos preparados para la batalla que viene» (VIDEO)

El intendente Municipal de General Villegas, Gilberto Alegre, estuvo el sábado en el programa Las Cosas por el Aire que se emite en FM Peregrina (92.9) donde se refirió a distintos temas de la Gestión.

Inicialmente explicó los cambios de funcionarios que está experimentando su Gabinete, siendo reemplazados pro empleados municipales de carrera, técnicos en su mayoría, que se desempeñan desde hace años en las áreas.

Se trata de optimizar recursos y lograr un equipo que responda a las necesidades y desafíos que los tiempos que corren exigen, remarcó.

En ese sentido dijo que el desembarco de Valeria Iglesias como Secretaria de Gobierno profundizó eso objetivo, y ahora le permite enfocarse a la tarea de convencer a la gente de ser la mejor opción para un período más desde el 2027.

El jefe comunal admitió el difícil momento en lo económico que también le toca atravesar al municipio, de allí que planteó una serie de medidas que tienen como fin garantizar el cumplimiento d elos compromisos, especialmente el pago de salarios, entre ello, el aguinaldo.

Del mismo modo se refirió al hospital, obras, relación con la provincia, la entrega de terrenos y la dotación de los servicios necesarios para los mismos, entre otros temas de interés para los vecinos.