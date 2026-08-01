Despistó un automóvil con un villeguense a bordo entre Piedritas y Emilio V. Bunge

Esta noche, en medio de la lluvia, a la altura de uno de los tramos más críticos de la traza entre ambas localidades del distrito de General Villegas, en el kilómetro 9, cerca del establecimiento San carlos, un conductor, y único ocupante, se fue a la banquina, tras perder el control del auto en el que viajaba hacia Laboulaye.

El renault Fluence en el que se movilizaba sufrió rituras que le impiden continuar viaje, por lo que estaba siendo subido a un auxilio.

Trabajaron en el lugar BOmberos Voluntarios, personal policial de Piedritas y el SAME, que no fue necesaria su intervención.