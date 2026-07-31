Tarifas, alquileres, transporte, prepagas, colegios y peajes: los aumentos que llegan en agosto

El octavo mes del año comenzará con una nueva batería de aumentos que impactarán sobre el presupuesto de los hogares. Entre las subas ya confirmadas figuran la luz, el gas, los alquileres, las cuotas de los colegios privados, las empresas de medicina prepaga, el transporte público, los peajes, el servicio de agua y las tarifas de internet, cable y telefonía.

El ajuste más importante volverá a registrarse en los alquileres que todavía se rigen por la ley que fue derogada por el actual Gobierno. En esos contratos, la actualización anual será del 34,95%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien el porcentaje muestra una fuerte desaceleración respecto de los incrementos de tres dígitos registrados el año pasado, continúa representando un fuerte impacto para quienes alquilan.

Por otra parte, el Gobierno bonaerense aprobó un nuevo incremento de las tarifas de la luz, que regirá desde agosto para los usuarios las distribuidoras eléctricas con asiento en el territorio bonaerense. La suba variará entre el 1,5% y el 3,5%, según la categoría, la empresa y el nivel de consumo de cada usuario.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y contempla ajustes tanto en el Valor Agregado de Distribución (VAD) como en el precio mayorista de la energía definido por las autoridades nacionales. Según la normativa, los nuevos montos se aplicarán sobre los consumos registrados a partir del 1° de julio y del 1° de agosto, por lo que el incremento comenzará a reflejarse en las facturas que lleguen desde septiembre.

El gas

El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran la factura. Al mismo tiempo, mantendrá durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Colegios privados

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal aumentarán un 5,5%. Los nuevos valores variarán según el nivel educativo y el porcentaje de subvención, con cuotas que irán desde poco más de $ 37.000 en el nivel inicial y primario con financiamiento estatal pleno hasta casi $250.000 en establecimientos técnicos, agrarios y artísticos con menor nivel de aporte.

Agua

También habrá un incremento del 3% en las tarifas de agua para los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que llevará la factura promedio mensual a $ 32.745,74.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a comunicar a sus afiliados nuevas actualizaciones que llegarán hasta el 2,1%, incluyendo también los copagos.

Las compañías atribuyen el aumento al incremento de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Transporte

El transporte público volverá a encarecerse. En los colectivos del AMBA las tarifas subirán entre 3,9% y 4,4%, según la jurisdicción. El boleto mínimo pasará a costar $ 1.111,19 en las líneas bonaerenses y $ 852,90 en las porteñas. Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el pasaje será de $ 1.250,08 en la provincia y de $ 947,71 en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso del subte, el incremento será del 4,1%, por lo que el viaje pasará de $ 1.558 a $ 1.621.

Los trenes metropolitanos también aumentarán. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur subirá de $ 380 a $ 420. La segunda sección costará $ 586 y la tercera $ 729.

Todos estos valores son con la tarjeta SUBE registrada.

Peajes

En la Ciudad de Buenos Aires, además, los peajes tendrán una actualización del 3,9%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles pagarán $ 4.610,98 fuera del horario pico y $ 6.534,52 en hora pico. En la autopista Illia, así como en los accesos Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores serán de $ 1.921,05 y $ 2.716,64, respectivamente.

Comunicaciones

Por último, las empresas de Internet, televisión por cable y telefonía también comenzaron a notificar a sus clientes nuevos ajustes tarifarios que rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje variará según la operadora y el servicio contratado.

Combustibles

En tanto, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, mediante el Decreto 693/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el cronograma previsto en el Decreto 617/2025 y establece que, durante todo agosto, solo se aplicará una parte de los incrementos pendientes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

De esta manera, el Ejecutivo volvió a postergar una porción de la actualización impositiva con el objetivo de «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible». El decreto fija aumentos parciales de $ 10,572 por litro para las naftas en el impuesto a los combustibles líquidos, mientras que para el gasoil dispone incrementos de $ 9,511 en ese tributo, $ 5,150 en el tratamiento diferencial para la región patagónica y $ 1,084 en el impuesto al dióxido de carbono. El texto también establece que el resto de los incrementos diferidos comenzará a regir desde el 1° de septiembre de 2026. (Fuente: Agencia DIB)