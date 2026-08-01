Otro despiste entre Piedritas y Emilio V. Bunge, el segundo en cuestión de minutos

Esta vez fue en el kilómetro 2 del acceso asfaltado que comunica la RN 33 desde la localidad de Piedritas co Coronel Charlone.

Esta vez el involucrado es un camión que circulaba desde General Villegas con destino Coronel Charlone, de donde son las dos personas que lo ocupaban, quienes no sufrieron lesiones.

El transporte que tiraba un acoplado transitaba vacío.

Aparentemente, el estado de la traza le provocó el despiste, aunque las causas no fueron determinadas aún.

El camión se encuentra en el préstamo, a la espera de ser remolcado para su retiro.