Manuel San Miguel contó cómo acceder a la financiación a tasa 0 de Bhassa para tres modelos de Toyota (VIDEO)

Manuel San Miguel, el responsable de las ventas en General Villegas y la zona de Toyota, contó los alcances de estas nuevas posibilidades que da la marca para Corolla sedan y Corolla Croos híbrido, y el nuevo Yaris Cross, híbrido.

La financiación comprende en Corolla sedan hibrido, y Corolla Cross, 15 o 20 millones tasa cero. En Yaris Cross, híbrido, 15 millones a tasa cero y 20 millones a una tasa de 9,9 anual.

En las operaciones se pueden entregar usados de la marca. Se trata de una venta convencional a la que se le han sumado estos beneficios para que sea resulte una opción accesible para llegar a estos vehículos de la marca líder.

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