Impactante tornado en San Genaro causó temor en una amplia región (VIDEO)

El fenómeno se registró este viernes por la tarde entre Campo Soto y Campo Mauro, en el departamento San Jerónimo, a unos 87 kilómetros de Rosario. Ocurrió en medio de la alerta naranja por tormentas que rige para gran parte del sur de Santa Fe.

Un tornado se desató este viernes por la tarde en la zona rural de San Genaro, en el departamento San Jerónimo, a unos 87 kilómetros de Rosario. El fenómeno fue confirmado por los primeros reportes y, pese a la violencia del evento, no se registraron personas heridas y los daños materiales fueron de escasa magnitud. Si, en Bernardo de Irigoyen donde afectó la zona de tambos ubicada en las cercanías de Centeno.

El tornado se produjo entre los sectores conocidos como Campo Soto y Campo Mauro, en un contexto de fuerte inestabilidad meteorológica que afecta a gran parte del centro del país. Según los reportes, el fenómeno también atravesó la localidad de Bernardo de Irigoyen y afectó la zona de tambos ubicada en las cercanías de Centeno, donde provocó daños materiales.

Según la información disponible, el fenómeno no dejó víctimas ni provocó daños de consideración, aunque generó preocupación entre los habitantes de la zona debido a la intensidad del viento y las condiciones climáticas adversas. (Fuente: Conclusión)