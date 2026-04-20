Una encuesta midió la imagen de los intendentes de la cuarta sección, quiénes son los más valorados

Un nuevo informe de CB Consultores correspondiente a abril de 2026 relevó la imagen de los intendentes del interior bonaerense y expuso fuertes contrastes en la Cuarta sección electoral. El estudio midió el diferencial entre imagen positiva y negativa en cada distrito.

En esta región, el ranking muestra niveles de valoración significativamente más altos en la parte superior de la tabla en comparación con otras secciones, con varios intendentes superando ampliamente los dos dígitos de diferencial positivo.

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, encabeza el listado con un diferencial de imagen de +20,3%, consolidándose como el jefe comunal mejor valorado de la sección. Lo sigue muy de cerca Darío Golía, de Chacabuco, con +19,7%, mientras que el tercer lugar es para Jorge Gaute, de Alberti, con +17,7%.

Detrás del podio aparecen otros intendentes con diferencial positivo alto, como Juan Fiorini, de Junín, y Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino, quienes también logran posicionarse entre los dirigentes mejor evaluados dentro de la sección.

En el otro extremo del ranking se ubican los intendentes con peor diferencial de imagen. El último lugar corresponde a María José Gentile, de Nueve de Julio, con -13,6%, seguida por Pablo Javier Zurro, de Pehuajó, con -12,2%, y Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen, con -8,4%.

El informe también analiza la evolución mensual de la imagen. En ese sentido, el intendente que más creció en la Cuarta sección fue Juan Fiorini, de Junín, con una suba de +3,7%, mientras que el que más cayó fue Daniel Stadnik, de Carlos Casares, con una baja de -4,7%.

El intendente de General Pinto, Fernando Rodríguez se encuentra en el 13°, Gilberto Alegre, de General Villegas, en el 10°.

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