Inminente cambio en el área Salud, se iría el Dr. Luis Irigaray, ¿el Dr. Tau su reemplazo?

Desde hace dos años y medio aproximadamente el Dr. Luis Irigaray, oriundo de Pehuajó, y con una vasta experiencia en la salud pública, dirige el hospital de General Villegas.

Desde entonces, el profesional se ha desempeñado sin sobresaltos, más allá de los avatares que ese área plantea en lo diario.

Lo más resonante ha sido desde hace un tiempo a esta parte la absorción de la demanda que experimenta el hospital a partir del cierre de la clínica Modelo, donde también atiende Irigaray.

Por estas horas, de acuerdo a la información con la que cuenta Distrito Interior, el todavía Director del hospital, dejaría el cargo el próximo mes o los primeros del mes de septiembre. Inicialmente, siempre por las fuentes propias, habría recibido una oferta superadora en otro distrito. En ese aspecto dos apreciaciones, la administración del Ejecutivo no puede mejorarla, o no está dispuesta a hacerlo.

Dado que aún no está confirmado por ninguna de las partes, y hasta podría ser prematuro, la pregunta que surge es quién lo reemplazaría.

Uno de los nombres en danza es el del Dr. Marcelo Tau, quien esta mañana, cerca del mediodía mantenía ua reunión en el palacio Municipal con el intendente municipal.

Si nos permitimos ir más allá, Tau, además de ser un experimentado y reconocido médico, es un destacado militante del peronismo, enrolado hoy en Derecho al Futuro, espacio que conduce el Gobernador Kicillof, al que también adhiere Alegre.

Por un lado el médico cuenta con proyectos propios sobre la salud pública local, a los que se ha referido, en diferentes momentos. Por el otro, su desembarco, si existe la oferta y la acepta, sería un gesto «hacia arriba» por parte de Gobierno local.

Continuará …