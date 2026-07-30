Amelia, la bebé que llegó con 10.000 dólares bajo el brazo (VIDEO)

Nicolás Miranda y Candela Moreira, son los papás de Ameñia, la bebé de apenas tres meses a la que se le adjudica la bendición para que la familia haya sido la ganadora d elos 10.000 dólares, el premio mayor del último sorteo de la rifa de la cooperadora del hospital de General Villegas.

Poseedores del número ganador, a pesar de hacer un gran esfuerzo para llegar a fin de mes, como el propio Nicolás lo reconoicó, por lo que a modo de extra, hace delivery, no dudó en comprar la rifa para colaborar con la cooperadora. Entre risas, ambos sostuvieron que Amelia, la hija de ambos, pudo haber llegado, como reza el dicho popular, con un pan bajo el brazo.

En medio de la inmensa alegría de haber recibido el premio, que aún no tiene destino el dinero, contaron cómo y en qué momento se enteraron de lo que hasta ese momento no siquieran habían tenido en cuenta.