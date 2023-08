Chichiri – Betanzo: “Ya estamos preparados para ser gobierno en General Villegas”

El concejal sostuvo que “todo el equipo de Sol Fernández está encolumnado detrás de este proyecto”.

El Inspector Regional y concejal, profesor Gerardo Chichiri, acompañó al profesor de Educación Física, profesor Juan Manuel Betanzo, quien incursiona en política y es precandidato a concejal por Unión por la Patria, en la entrevista en FM Peregrina (92.9).

Betanzo, que además es el cantante de “El Agente Mojarrita”, contó que durante su época de estudiante universitario trabajó en una ONG en barrios carenciados. “Después me vine a Villegas a trabajar y me llamó Sol Fernández, nos reunimos y me contó su proyecto para el área Deportes. Ella tiene el proyecto de la realización de un club en barrios de Villegas y dije que yo quiero ser parte de esto”.

Por su parte, Chichiri mencionó la similitud respecto a sus inicios en la política siendo profesor de Educación Física y dijo que “estamos muy satisfechos con las gestiones de Sol Fernández y Susana Garat, que hemos conseguido inaugurar el CePEAC, que van a ser profesores de música titulados con una fuente laboral inmediata, porque no había.Había otro formato que son los Conservatorios pero son interminables, hay que trasladarse, y además de costosos. Esto tiene que ver con el trabajo del Bloque de Concejales, y el cargo de Inspector Regional que me ayuda a traccionar para que las cosas sucedan”.

Cabe destacar que la última inauguración fue la creación de la Escuela Secundaria Nº 11 con orientación en Educación Física, de la cual Chichiri señaló que “llegó la resolución y está a la firma con la empresa para la construcción de un nuevo edificio, ya que funciona en el antiguo espacio del Jardín Nº 913. “Esperamos que se concrete pronto porque el año próximo tendremos dos cursos de segundo año, y además alumnos de otras escuelas podrían pasarse a la orientación, que es a partir de Cuarto Año”. Además, “está la construcción del CEF Nº 52 en el edificio abandonado que está al lado del Jardín 913”.

También agregó el Inspector que “tenemos como objetivo crear otro instituto de formación superior como la carrera de Educación Física y así tendríamos todo el círculo. Y no perdemos de vista el proyecto de la pileta climatizada para la carrera de Guardavida con certificación y libreta validada”.

Respecto de los jóvenes que estudian y regresan a la ciudad, Chichiri enfatizó que “es muy importante que se involucren en política. Juani que trabajó en los barrios eso ya te da una sensibilidad especial. No podes estar en la vereda de enfrente cuando hablan de recortar derechos. Y Sofía Mackay ya está formada políticamente y trabajando. Se perfila como una joven con mucha proyección. Lo bueno de este espacio es que ya estamos preparados para ser gobierno. Ya sabemos lo que tiene que hacer cada uno en su área. No es fácil, no es para todos la gestión, todos se quieren probar el traje pero no es hablar y nada más. Todo el equipo de Sol Fernández esta encolumnado detrás de este proyecto”.

Relacionado