Los hechos de inseguridad en General Villegas llevaron a Alegre y Plana a reunirse en Trenque Lauquen con el Fiscal General

Este miércoles el intendente municipal, Gilberto Alegre, y el Secretario de Seguridad, Luis Plana, se reunieron por la mañana en Trenque Lauquen con el Fiscal General, Dr. Roberto Rubio (foto).

El motivo principal, los hechos delictivos que se están dando en la ciudad particularmente, donde si bien se repiten (motos y viviendas), también ocurre con los autores.

Cada semana se reportan robos de motos en toda la ciudad y ultimamente ocurre algo similar en viviendas, con el agravante que en las últimas dos, los moradores se encontraban en su interior, y soprendiendo a los malvivientes lograron que huyeran, pero logando el cometido.

No trascendió oficialmente, pero uno de los damnificados habría mantenido un encuentro con el intendente manifstando su malestar y preocupación por lo ocurrido tanto a él como a otros vecinos, incluso de su mismo barrio.

Cabe destacar que en su mayoría los hechos son esclarecidos por parte de la Policía que los investiga, sin embargo, aún cuando los allanamientos han sido positivos, los autores suelen ser aprehendidos y puestos a disposición de la justicia, que les otorga en cuestión de horas la libertad.

Los funcionarios villeguenses manifestaron a Rubio este panorama, entre otros, que tienen a la sociedad preocupada y con el malestar en aumento. Los vecinos, especialemente auqellos que han padecido a los ladrones, coinciden en quienes tienen la responsabilidad de juzgarlos, se basan no saben en qué lógica, a distancia, desconiciendo el mal que le causan a una comunidad en la que, al no vivir en ella, no puede ni siquiera hacerles llegar su queja.

Rubio, que en otras oportunidades ha vivistado General Villegas, incluso mostrándose en contra de este tipo de decisiones por parte de los jueces, lo que lamenteblemente demuestra que no han cambiado mucho a traves de los años cuando se trata de vecinos vulnerados en su seguridad.

El compromiso de Rubio habría sido continuar trabajando de manera conjunta para revertir esta situación, que en términos furbolísticos, tiene hoy la pelota en el territorio judicial de Tremque Lauquen.