Se entregaron los 10.000 dólares de la rifa de la cooperadora del hospital

Esta tarde en el hall del hospital municipal de General Villegas, Nicolás Miranda recibió de manos de la cooperadora el premio mayor de la rifa que culminó con el último sorteo del mes de julio.

Además se entregaron la bicicleta, la cocina y el televisor que completaban la jugada.

El próximo 3 de agosto se lanza la nueva edición de la rifa que en esta oportunidad tienen como premio mayor, un automóvil Fiat Cronos 0 kilómetro.