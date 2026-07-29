Comenzó la primera ampliación privada de gas en General Villegas

La ampliación que inició este miercoles por la mañana se lleva a cabo en la calle Robledo, desde Lavalle hacia Mercado, y tiene como destino la vivienda de Claudia Esain, actual presidente del comité de la UCR.

Este detalle, como el de su profesión, arquitecta, o su vínculo con la política nada tienen que ver con esta obra; se los menciona a título informativo.

Esain construyó su vivienda a unos 50 metros de Lavalle, lugar que carece de la red de gas, motivo por el que hace unos 8 meses inició los trámites ante Camuzzi.

Desde entonces, por diferentes motivos, aguardó por el inicio de la obra.

La misma comprende 75 metros lineales de caño, cuyo costó asumió la propia frentista, dejando para los vecinos la posibilidad de conectarse en un futuro.

Como fuera anunciado oportunamente, los vecinos organizados grupalmente o de manera individual pueden iniciar estas gestiones, como está sucediendo en al menos otro punto de la ciudad, aunque sin que los trabajos hayan comenzado aún.

En el caso de Esain, la empresa contratada y habilitada para este fin es de General Pico, La Pampa.

Esta acción, la primera en el ámbito privado, habilita a futuras obras y conexiones, que hasta el momento se encontraban demoradas.