La Delegada Municipal que pidió dejar de mirar si se es rubio o morocho, peronista o radical y luchar por el pueblo (VIDEO)

Stella Maris Torres, lleva varios años al frente de la Delegación municipal de Iriarte, perteneciente al distrito de General Pinto, donde el viernes se sortearon 22 viviendas sociales. Su discurso distó del romanticismo que este tipo de actos suele tener.

Hoy, una entrega de esta naturaleza resulta aislada por el contexto en el que se encuentra el país, por lo tanto la espera por estas unidades habitacionales, construidas conjuntamente por la provincia y el municipio fueron esperadas con especial interés. Quizá por ello, la funcionaria fue contundente con el mensaje.

Pidió que n se menosprecien estas casas, que de «cajas de zapatos» no tienen nada, y que el hecho de tener un poder adquisitivo más alto que quienes las pretenden, no les da derecho a opinar de esa manera. A su vez, dijo que para que crezca la comunidad se deben unir, dejando de lado las históricas diferencias, si se es rubio o morocho, peronista o radical.

También expresó que ese momento representó uno de los más importantes en el cargo que ocupa, dado que una casa permite nuevos proyectos para cualquier familia beneficiaria. En ese sentido, remarcó la importancia de la presencia del Estado en la vida de las personas, sin el cual, una obra de esta magnitud, no hubiera sido posible.