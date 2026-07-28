La Biblioteca Pública de General Villegas continúa con juegos literarios gratuitos para chicos durante vacaciones
Desde la Biblioteca Pública recordaron que en vacaciones de invierno, para los más chicos, se está realizando «El Castillo del Drágón y Los Libros Perdidos».
Se trata de una actividad totalmente gratuirta.
Sigue siendo el lugar de encuentro, remarcaron desde el ente, recordando que la actividad es de lunes a viernes, de 14 a 19 horas, hasta el 31 de julio.
«Los esperamos para sacar pasaporte, visitar seis destinos encantados y descubrir misiones especiales. Acercate a disfrutar en familia y vivir la magia del universo de los libros», concluyeron.