La Villeguense de Bomberos Voluntarios dio a cnocer los ganadores del mes de julio
La Asociación de Bomberos Voluntarios de General Villegas, tiene el agrado de informar que en el sorteo correspondiente al mes de julio de la tradicional Rifa la Villeguense de Bomberos 2026, que fue realizado por Quiniela de la Provincia de Bs. As. el sábado 25 de julio, fueron favorecidos los siguientes números.
1º Premio: Nº 200 Un Split F/C – Agüero Lourdes
2º Premio: Nº 903 Una Bicicleta Montain Bike – Barrera Nicolás
3º Premio: Nº 877 Un Lavarropas – Lamothe Mónica
4º Premio Nº 738 Una Cocina – Oddi Maria Lucia
5º Premio N° 658 Un Horno Eléctrico – Ferrero Horacio
6º Premio Nº 633 Una Orden de Compra por $250.000 – Rodríguez Bernardo
La Institución agradece a toda la comunidad por su colaboración e informa que los premios se entregarán a partir del día 30 de julio en la Institución.