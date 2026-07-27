La Villeguense de Bomberos Voluntarios dio a cnocer los ganadores del mes de julio

La Asociación de Bomberos Voluntarios de General Villegas, tiene el agrado de informar que en el sorteo correspondiente al mes de julio de la tradicional Rifa la Villeguense de Bomberos 2026, que fue realizado por Quiniela de la Provincia de Bs. As. el sábado 25 de julio, fueron favorecidos los siguientes números.

1º Premio: Nº 200 Un Split F/C – Agüero Lourdes

2º Premio: Nº 903 Una Bicicleta Montain Bike – Barrera Nicolás

3º Premio: Nº 877 Un Lavarropas – Lamothe Mónica

4º Premio Nº 738 Una Cocina – Oddi Maria Lucia

5º Premio N° 658 Un Horno Eléctrico – Ferrero Horacio

6º Premio Nº 633 Una Orden de Compra por $250.000 – Rodríguez Bernardo

La Institución agradece a toda la comunidad por su colaboración e informa que los premios se entregarán a partir del día 30 de julio en la Institución.