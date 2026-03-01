Multitudinario cierre del carnaval de General Villegas con una fiesta cuartetera

Con la tercera noche cerró la edición 2026 de carnaval en la ciudad cabecera que reunió a una cantidad similar de público respecto a la segunda noche, se cortaron un total de 5.900 entradas, apenas unas 150 o 200 menos que la segunda noche, aunque se estima que el total de la concurrencia rondó las 9.000 personas; sucede que las cajas se levantaron pasada la medianoche y el recital se extendió, por lo que la gente siguió entrando. A eso se le suman los menores de 12 años que no pagan.

El tiempo meteorológico acompañó, que es una de las condiciones principales, a eso se le suma que estuvieron presentes todas las agrupaciones y había un cierre musical que resultó convocante. El costo de la entrada que fue de $ 10.000 (las dos noches anteriores había sido de $ 4.000), no significó una barrera para que el público diga presente. A todo eso se le suma que se daban a conocer los premios entre los y las integrantes de las agrupaciones (ver nota aparte).

El recital de Valentina Márquez había generado expectativas, de manera general porque se trata de una artista de la movida cuartetera en franco ascenso, por lo tanto muchos fueron a disfrutarla y otros a conocerla; de manera particular, porque antes de ser anunciada como número para el cierre del carnaval, lo habían hecho con El Bahiano. Si bien nadie puso en duda su talento y trayectoria, predominó en la mayoría de los vecinos, la preferencia por música para bailar; así fue que desde el área Cultura, la organizadora (aunque remarcan que para que las cosas tuvieran el resultado obtenido, fue necesaria la participación de prácticamente todas las áreas del municipio) dieron lugar al gusto de la gente, acertando en la decisión.

La artista cordobesa «la rompió», lo dejó todo sobre el escenario y hasta descendió de las tablas para mezclarse con el público, desatando una lluvia de nieve que convirtió al recital en una fiesta.

Una vez concluida su presentación la desconcentración se dio con tranquilidad y en orden, con reconocimiento a todos los que hicieron esta edición posible, desde los organizadores hasta las agrupaciones que pusieron lo mejor.

Coincide la mayoría, especialmente quienes estuvieron dentro del circuito, que este fue uno de los carnavales más destacados, lo que permite pensar en innovaciones para la edición venidera, entre lo que se contempla que sea competitivo.

General Villegas cuenta con un género que parece ser propio y en ascenso, como son las batucada ballet, el caso de Poco Pique, que logró la coronación en el carnaval de Lincoln, lo que resulta un modelo probado y aprobado.

Como sea, la vara quedó alta, y por su puesto, aún así se puede mejorar. La materia prima está, las ganas también.

5.900 entradas

el levantamiento de cajas 12:15 hs.