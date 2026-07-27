Robaron otra moto en General Villegas, esta vez le tocó a la Directora de un Jardín de Infantes

El rodado es una Motomel 110 cc. que se encontraba estacionada dentro de un garage en la calle Vieytes, ente Sarmiento y Pueyrredón.

Para sustraerla los ladrones, que podrián haber sido dos, ingresaron al lugar tras abrir el portón y se alzaron con el rodado, incluso el casco.

Esto habría ocurrido aproximadamente a las 2:30 horas de este domingo.

Marina Pinedo, la damnificada, docente, Directora del Jardín N° 913 lamentó lo ocurrido, no solo por el valor que tiene por lo que cuesta hacerse de bienes necesarios para el trabajo, sino porque, obviamente, desconocidos y ladrones ingresaron a su propiedad.

La Policía trabaja en el caso, uno mas de tantos sobre este tipo de delito, relevando cámaras de seguridad y testimonios,