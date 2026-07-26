Robaron en otra vivienda de General Villegas, esta vez el ladrón pudo ser interceptado y puesto a disposición de la justicia

Este sábado por la mañana se produjo un nuevo hecho contra la propiedad en General Villegas, esta vez tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle Sarmiento al 400.

El morador de la casa, que se encontraba en el interior cuando se produjo el hecho, pudo ver como el malviviente huía del interior al ser descubierto.

Al revisar, pudo constatar que en primera instancia le había sustrapido una tablet (en ese momento no pudo precisar si había llevado algo más).

De inmediato dio aviso a la Policía, brindando detalles del caco, lo que permitió que al momento en que se encontraba radicando la denuncia, personal policial identificara al sospechoso en la calle, quien portaba una mochila en cuyo interior, entre otras pertenencias estaba la tablet denunciada.

Casi en simultáneo una empleada del supermercado La Anónima llegaba a la comisaría a denunciar que momentos antes le habían sustraído un celular mientras atendía en la caja. La descripción de quien sospechaba coincidia con el aprehendido hacía minutos.

Así fue que con el correr de los minutos se pudo establecer que el sujeto en cuestión, tenía un boleto de colectivo para viajar hacia la provincia de La Pampa este mismo sábado, pero más tarde. A su vez, surgieron otros datos que aportaron ciudadanos, los que daban cuenta que el ladrón había merodeado una vivienda abandonada que se encuentra frente a la terminal de ómnibus, donde fueron allados otros elementos, presumiblemente robados a otras personas.

Por estas horas, la Policía trata de establecer si el hombre de 39 años, tiene vínculos en General Villegas, o se encontraba de paso aprovechando esa circunstancia para cometer los delitos.

Por el momento se encuentra aprehendido a disposición de la justicia. (Imagen meramente ilustrativa)