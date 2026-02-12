Son oriundos de Emilio V. Bunge: Comenzó juicio por grooming a una pareja que distribuía material pedófilo

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte inició este miércoles 11 de febrero de 2026 el debate oral y no público contra un hombre y una mujer acusados del delito de grooming, en una causa que investiga el contacto con menores de edad a través de redes sociales y la presunta distribución de contenido sexual.

La investigación se originó el 1 de febrero de 2022, a partir de un reporte de la organización National Center for Missing & Exploited Children, que derivó en la apertura de una causa penal en la provincia. A partir de esa denuncia intervino la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, que llevó adelante las tareas de análisis y rastreo digital.

Como resultado de la pesquisa, se determinaron cuatro hechos concretos atribuidos a los imputados, que son los que ahora se ventilan en la instancia de juicio oral. Ambos llegaron al debate en libertad.

El tribunal está integrado por los jueces Juan José Varela y Eduardo López, y es presidido por Verónica Marchisio. Por el Ministerio Público Fiscal interviene la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa oficial de los acusados está a cargo de Rita Marchi y Alejandro Nacarato.

En la primera jornada, los imputados se negaron a prestar declaración ante el tribunal. Posteriormente, la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas expuso un informe técnico sobre las medidas realizadas durante la investigación, incluyendo el análisis de comunicaciones digitales y el relevamiento del material incorporado a la causa.

Para esta etapa inicial del proceso estaban previstas nueve declaraciones testimoniales. Parte de esas declaraciones fueron incorporadas por lectura, conforme lo resolvió el tribunal en el marco del debate.

Tras la producción de la prueba correspondiente a la primera jornada, los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de febrero a las 9.30, cuando se desarrollará la instancia de alegatos. En esa audiencia, la fiscalía expondrá su acusación formal y solicitará la pena que considere pertinente, mientras que la defensa presentará su posición antes de que el tribunal quede en condiciones de dictar sentencia.

El delito de grooming sanciona el contacto deliberado de una persona adulta con un menor de edad a través de medios digitales con fines sexuales. En este caso, el debate se realiza a puertas cerradas debido a la naturaleza de los hechos investigados y a la protección de las presuntas víctimas.

Con el inicio del juicio, el proceso entra en su etapa decisiva, luego de cuatro años de investigación. El veredicto se conocerá tras la audiencia de alegatos y la correspondiente deliberación de los magistrados, informó El Diario del Fin del Mundo.

Por su parte el sitio Resumen Policial, que tuvo acceso a más imágenes en la Sala, publicó que se trata de Mauro Rafael Diez de 42 años y Candela Aylen Juárez de 27, los acusados.