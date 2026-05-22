Graciela Aleñá encabezó la protesta de trabajadores de Vialidad en la balanza de la RN 33 en General Villegas (VIDEO)

Junto a ellos estuvo Graciela Aleñá. la Secretaria General del gremio que los representa.

La medida, que fue pacífica, consistió en la entrega de volantes explicando la situación de la Dirección Nacional de Vialidad, que no recibe los fondos necesarios para funcionar, lo que aumenta el deterioro de las rutas en todo el país, además de poner en riesgo las fuentes laborales; de hecho, desde la asunción del Gobierno de Javier MIlei, se han perdido solamente en Vialidad 1.200 puestos de trabajo, lo que convierte en una necesidad determinante la incorporación de nuevo personal, si en algún momento se decide retomar la actividad habitual del organismo.

En General Villegas, sobre la Ruta Nacional 33, entre la ciudad cabecera y Piedritas, existe una balanza de control de cargas, lugar que sería operado por trabajadores viales estatales, pero una vez concesionada, la empresa adjudicataria, dispondrá de ese personal, esa fue una de las razones por la que se eligió ese lugar.

La titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, expresó, entre otras cosas que la situación financiera de Vialidad hoy, por la falta de fondos les impide prestar el mínimo servicio, a pesar que todos quieren trabajar y cumplir con sus tareas, ejemplo de ello es que las rutas del sur aún no recibieron la sal con la que se interviene las rutas para evitar el congelamiento. Por otra parte remarcó que el 65% de los trabajadores de Vialidad actualmente están por debajo de la línea de la pobreza.