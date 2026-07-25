Entretiempo V, se realiza en Emilio V. Bunge: «Es para todos los hombres que se encuentran en la mitad de la vida» (VIDEO)

El quinto encuentro se realizará desde el al 7 al 9 de agosto en la localidad de Emilio V. Bunge, en el colegio San Juan Nepomuceno.

Juan Carlos Rodriguez, Mauricio Iaconis y Alfredo Andrade, contaron de qué se trata esta propuesta que para muchos se puede dar por primera vez, al tiempo que refirieron al modo en que se realiza al inscripción, o pueden evacuar dudas antes de hacerlo, «es lógico y entendible que haya dudas si nunca se tuvo una experiencia de este tipo», expresaron.

Está destinado a varones que estén en la mitad de la vida. Es una invitación a detenerse para encontrarle respuestas a las preguntas lógicas de la vida, por eso esto es considerado un ejercicio tan saludable, como necesarios. Es un retiro espiritual, pero no tiene las características como la mayoría lo imagina; es decir que no se reza todo el tiempo.

Lo importante de este encuentro es que es apto para todos, no hay que ser practicante o pertenecer a una religión específica. Es una excelente oportunidad para encontrarse con uno mismo. Para inscribirse, el contacto es 3388 441563 / 467185.