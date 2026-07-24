Robaron en una vivienda cercana a la Plaza Principal de General Villegas

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, estiman que alrededor de las 5 horas, rn la calle San Martín, entre Castelli y Brown.

La reconocida familia, víctima de un nuevo robo contra la propiedad privada, se encontraba durmiendo en la planta alta cuando oyeron ruido en la parte inferior.

Al bajar, observaron a un sujeto huyendo del lugar.

En la primera inspección ocular advirtieron que el ladrón había sustraído dinero en efectivo, moneda extranjera, que aparentemente habría estado, circunstancialmente, a mano para sus fines.

Radicada la denuncia se inició la investigación en la que se encuentra trabajando la Policía y personal judicial.

Este atraco se suma a otros que llanativamente se han dado en ese sector de la ciudad, coincidentemente, con un aparente mismo patrón.