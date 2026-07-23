La Dra. Trinidad Blanco,(MP 71391 / MN 132.269), Directora del hospital de General Pinto, declaró que no existe confirmación alguna de un caso o más de triuinosis en el distrito.

El Secretario de Salud de Lincoln, el Dr. Rodriguez, había manifestado en una entrevista con el medio linqueño Plura, que había casos fuera de la ciudad; ante la pregunta del cronista mediante la cual se mencionó la existencia de esta enfermedad en personas de El Dorado, Martínes de Hoz y General PInto, el funcionario especificó que en el caso del ciudadano perteneciente al Partido de Leandro N. Alem, estaba siendo asistido públicamente, sin embargo, en nigún momento negó al menos un caso en las restantes.

«No tenemos ningún caso de triquinosis confirmado en General Pinto», remarcó la Directora del hospital «Dr. Alberto L. Videla».

Si bien no lo menciona en el video que publicamos, habría existido comunicación con el funcionario linqueño, aclarando la situación.

No obstante, remarcó que ante síntomas, o habiendo consumido chacinados d ela vecina ciudad se debe estar atento. General Pinto tiene vínculo fluído con Lincoln, por lo tanto es altamente probable que se hayan consumido chacinados de allí, incluso d ela carnicería denunciada.

En ese sentido, y dado la repercuusión y gravedad de una enfermedad que puede ser letal, es importante reiterar que no existen xasos confirmados de triquinosis en el distrito de General Pinto.