Volcó un camión cargado con cebollas entre Piedritas y Bunge

El rodado circulaba proveniente de Bahía Banca y tenía como destino Córdoba.

El despiste y vuelco afectó al chasis que luego de una maniobra de deslizamiento que provocó hiciera «tijera», terminó volcado en la banquina, mientras que el acoplado, parado sobre sus ruedas, quedó en la calzada, ocupando una mano, como muestra la imagen.

Este tramo del camino asfaltado que une ambas localidades es extremadamente resbaladizo y en condiciones de lluvia, su peligrosidad aumenta.

El chofer resultó ileso.

Personal policial y de bomberos de Piedritas intervino en el hecho, ocurrido aproximadamente alas 18 30 horas del martes, que tuvo lugar en cercanías de la estancia San Carlos.