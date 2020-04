Gral. Villegas: desmienten categóricamente un audio que hace referencia a supuestos futuros casos de covid-19

El audio que recorre los teléfonos a través de WhatsApp dice «en realidad hace 20 minutos fui a la municipalidad a llevar un papel, empecé a charlar un rato con Campana y al ratito apareció al tranco largo el bioquímico Barata, buscaba a Campana y yo, como vi que quería hablar con él, me hice unos pasos para atrás me fui hasta la caja y escuché cuando le decía que la semana que viene van a aparecer algunos casos acá en general Villegas. Y bueno, yo creí que no había escuchado eso y le pregunté a Sandra justo que salía ahí y dijo, yo escuché lo mismo, así que a tener cuidado que la semana que viene, tenemos algunos casos en General Villegas. Campana se puso rojo cuando le decía».

Se oye la voz templada de un hombre que relata el episodio, supuestamente vivido. Distrito Interior ante la toma de conocimiento del audio se comunicó con el propio Mario Barata quien desmintió categóricamente haber estado en contacto con Campana y/o tener dato alguno respecto al tema que se aborda.

Una médica le había contactado esta tarde realizándole la misma pregunta, comentó asombrado por el falso audio.

El hecho vuelve a demostrar lo necesario e importante que resulta no reenviar este tipo de contenido que no tiene un origen conocido. Más allá de la buena intención que pudiera tener quien lo hace solamente profundiza la angustia y confunde.

