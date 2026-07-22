General Pinto: una moto que tiraba un carro cargado con huevos fue embestida por una camioneta esta noche

El sinietro ocurrió en el camino asfaltado «Néstor Kirchner» que une la ciudad de General Villegas con Germania, aproximadamente a las 21 horas.

La pick up, una Fiat Strada embistió de atrás a una moto 110 cc. que tiraban un carro cargado con huevos.

Ambos protagonistas son de Germania; el rodado mayor era conducido por una mujer de 36 años, en tanto el restante por un hombre de 56, que provendría de la sección quintas.

A pesar del fuerte impacto, no hubo lesionados, por lo que la intervención del personal de salud con la ambulancia, y policial fue preventiva.

El tránsito permaneció asistido pro un lapso, siendo luego habilitado en su totalidad al ser retiradas las unidades.