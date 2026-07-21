IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: villeguenses recibiendo a la Selección Nacional, «Una locura lo que se vivió» (VIDEO)

En la tarde noche de este lunes 20 de julio la Selección Nacional, subcampeona del mundo, arribó al país en Ezeiza, siendo recibida por miles de ciudadanos, entre ellos, varios villeguenses, familias completas que no quisieron estar ausente en tan sentido homenaje a los dirigidos por Scaloni.

«Es una fiesta, esto es una locura», expresó una de las integrantes, lectora de Distrito Interior.

Las familias que viajaron a este evento histórico: Ochoa – Ferretti, Montivero – Narvaez y Urquiza – Moussegne.

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