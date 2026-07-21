Los restos de Martín Díaz son velados en General Villegas y mañana será el último adiós por la mañana, informó su familia
Martín Díaz, el villeguense fallecido trágicamente en un accidente automovilístico ocurrido ayer en la RP 14, en cercanías de Cristophersen, cuando viajaba en un Chevrolet Corsa junto a otras dos personas, una de las cuales, al igual que él, falleció en el lugar, comenzó a ser velado esta tarde en la Iglesia Adventista, en la calle Salta N° 50, frente al Vivero Municipal.
El último adiós será mañana a las 10 horas en el cementerio local, informó su familia, ante las reiteradas consultas, teniendo en cuenta que se trataba de una persona conocida y apreciada en la ciudad.