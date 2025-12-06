Alegre anunció que Valeria Iglesias asume como Secretaria de Gobierno

La funcionaria, actual Secretaria de Educación y Cultura, asume al frente de la Secretaría de Gobierno.

A su vez, quien ocupa ese lugar, compartiéndolo con el área Legal y Técnica, el abogado Mariano Maranta, pasará a desempeñarse exclusivamente en esta última que es su expertiz.

Educación y Cultura a su vez continuarán bajo la supervisión de Iglesias, quien no tendrá reemplazo en ambas; las que continuarán funcionando con los equipos armados.

Alegre, que esta mañana fue entrevistado en el programa las Cosas por el Aire (FM Peregrina 92.9), aseguró que por el momento no proyecta más cambios en el Gabinete, es decir que la Jefatura de Gabinete continuará sin funcionario, lo que descarta el desembarco a futuro de Horacio Pascual, quien será presidente del HCD. Sobre éste dijo que están hablando, al igual que con Sofía Mackay, de Derecho al Futuro, para trabajar de manera conjunta a partir del 10 de diciembre.