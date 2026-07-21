Los senadores pasarán a cobrar $12 millones brutos a partir de agosto

Como ocurre cada vez que se cierran nuevas paritarias en el Congreso, los senadores nacionales se verán beneficiados con un aumento acumulado en sus dietas del 6,64% que se pagará en tres tramos y por el que superarán los 12 millones de pesos en bruto a partir del próximo mes de agosto.

Si se suma la cifra de este nuevo acuerdo al 12,5% que percibieron entre marzo y mayo de este mismo año, los ingresos de los senadores alcanzarán a lo largo del año una mejora de 19,97%, por encima del 16,8% que lleva acumulada la inflación.

Esto es así por la polémica resolución que votaron los senadores en abril de 2024 que “enganchó” sus dietas con los salarios de los empleados del Poder Legislativo al establecer el ingreso de los miembros de la Cámara alta en módulos, que es la unidad que se usa para el pago de sueldos en el Congreso, y no en una suma fija como se hacía hasta ese momento.

Así, según el último acuerdo salarial firmado por los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), el módulo que se utiliza para calcular los salarios legislativos pasará a valer $3.065 en agosto, lo que llevará el ingreso de los senadores a $ 12.260.000 en bruto.

La cifra surge de multiplicar los 4000 módulos que se establecieron los senadores en concepto de ingresos mensuales en la sesión del 18 de abril de 2024, de acuerdo a la siguiente distribución: 2500 módulos de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Aquella polémica resolución (8/24) incluyó un inédito aguinaldo, conocido como dieta 13, y los senadores la votaron a mano alzada después de que tanto Villarruel como Menem dieran marcha atrás con un aumento para los miembros de ambas cámaras en respuesta a una queja pública del presidente Javier Milei. Era la época en la que en la administración libertaria se repetía el “no hay plata” como un mantra.

La última paritaria legislativa estableció, como viene siendo costumbre desde hace varios años, un aumento en tres tramos por los meses de junio (2,4%), julio (2,2%) y agosto (1,9%). Esto da un acumulado del 6,64% en los ingresos de los trabajadores legislativos y, por el enganche, también en la de los legisladores.

Como viene ocurriendo cada vez que se firma un acuerdo salarial en el Congreso, los diferentes bloques reaccionan tomando distancia de la decisión ante la negativa repercusión pública que genera el aumento de sus ingresos.

Cabe remarcar que varios lesgisladores rechazaron el aumento. (Fuente: La Nación)