Más de 30 propuestas para estas vacaciones: la Municipalidad abrió la inscripción a los talleres gratuitos de invierno en General Villegas
La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de General Villegas informa que ya se encuentra abierta la inscripción para los talleres y actividades de las Vacaciones de Invierno 2026. Las propuestas se desarrollarán en la Casa de la Cultura, Polo Tecnológico, CEAM, Biblioteca Villegas, La Fragua – Museo Carlos Alonso y Molino Fénix, con opciones para diferentes edades y actividades libres y gratuitas.
Talleres en Casa de la Cultura
La inscripción se realiza de manera online escaneando el código QR disponible en el flyer de redes oficiales, completando el formulario correspondiente, donde cada participante podrá elegir uno o varios talleres, teniendo en cuenta que no podrá inscribirse más de una vez en el mismo taller, aunque se dicte en diferentes jornadas.
Talleres en Casa de la Cultura
Moreno 846
Consultas: 3388 456946
- Glitter y maquillaje artístico (+10 años)
- Dibujo de caricaturas (7 a 14 años)
- Costura infantil (8 a 13 años)
- Pintura decorativa (8 a 14 años)
- Ritmos latinos (4 a 6 años)
- Cocina infantil (6 a 8 años)
- Artesanías con reciclados (8 a 14 años)
- Obra de teatro infantil (todas las edades)
Polo Tecnológico
Rivadavia 852
Consultas: 3388 516873
- Torneo Bloxd de construcción
- Jornadas de creatividad y diseño (6 a 9 años)
CEAM
Belgrano 229, 1.º piso
Consultas: 3388 418925
Belgrano 229, 1.º piso
Consultas: 3388 418925
- Guerreras KPOP (6 a 10 años)
- Agentes Secretos (6 a 10 años)
Biblioteca Villegas
Belgrano 229, planta baja
Consultas: 3388 456422
Belgrano 229, planta baja
Consultas: 3388 456422
- El castillo del dragón y los libros perdidos (todas las edades)
La Fragua – Museo Carlos Alonso
Moreno y Pringles
Consultas: 3388 411034
Moreno y Pringles
Consultas: 3388 411034
- Visita y taller (7 a 12 años)
Molino Fénix
Ithurbide 420 y Juan B. Justo
Consultas: 3388 456946
Ithurbide 420 y Juan B. Justo
Consultas: 3388 456946
- Taller intensivo de Circo (todas las edades)
Desde la Secretaría de Cultura y Educación se invita a las familias a aprovechar esta propuesta pensada para que las vacaciones de invierno sean un espacio de encuentro, creatividad y aprendizaje. Con una programación distribuida en distintos puntos de la ciudad, la Municipalidad de General Villegas continúa fortaleciendo el acceso a la cultura, el arte, la tecnología y la recreación, promoviendo oportunidades de participación para toda la comunidad.