Más de 30 propuestas para estas vacaciones: la Municipalidad abrió la inscripción a los talleres gratuitos de invierno en General Villegas

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de General Villegas informa que ya se encuentra abierta la inscripción para los talleres y actividades de las Vacaciones de Invierno 2026. Las propuestas se desarrollarán en la Casa de la Cultura, Polo Tecnológico, CEAM, Biblioteca Villegas, La Fragua – Museo Carlos Alonso y Molino Fénix, con opciones para diferentes edades y actividades libres y gratuitas.

La inscripción se realiza de manera online escaneando el código QR disponible en el flyer de redes oficiales, completando el formulario correspondiente, donde cada participante podrá elegir uno o varios talleres, teniendo en cuenta que no podrá inscribirse más de una vez en el mismo taller, aunque se dicte en diferentes jornadas.

Talleres en Casa de la Cultura

Moreno 846

Consultas: 3388 456946