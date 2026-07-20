General Villegas: la semana comenzó con un fuerte choque en una esquina
Esta mañana, minutos después de las 8 horas, una moto colisionó contra un automóvil en la intersección de Rivadavia y Nagore.
La moto, una Honda Twister 250 cc. transitaba por Rivadavia, el auto, un Chevrolet Onix, lo hacía por Nagore.
Por causas no establecidas, el rodado menor chocó a la altura d ela purta delanteraderecha, golpeando el conductor contra el parabrissas, cayendo luego sobre el asfalto, donde permaneció hasta la llegada del SAME wue lo inkovilizó y trasladó al hospital.
Posteriormente arribaron al lugar la Policía y la Guardia Urbana.
El conductor del auto resultó ileso.