El Roperito Comunitario «La Bendición» repartirá este domingo más de 1.000 regalos en algunos barrios de General Villegas

Ésta es una tradición que Marcela Godoy lleva a cabo desde hace años, El Día del Niño y Reyes, tienen para su obra una connotación especial que es acompañada por los vecinos, que, como en esta oportunidad, responden con lo que se requiera.

En este caso, fueron más de 1.000 los juguetes y calzado, entre otros elementos que se lograron juntar para los más chicos de un sector de la ciudad cabecera, a los que este domingo a partir de las 9 de la mañana les repartirán.

Esta acción se concentra, como siempre en los barrios Evita (Chaparral), la Trocha, Pam, Embarcadero, Plan Federal y otros de las inmediaciones.

Con vehículos y los Reyes Magos, a los que se los acompaña con música y el equipo de colaboradores, El Roperito Comunitario, volverá a generar cientos, miles de sonrisas en los niños.