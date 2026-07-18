Comenzó el 7° Festival de Invierno en General Pinto, «versión mundialista»

Con los colores celeste y blanco predominando en el «gran patio», como se llama al espacio en que se realizó esta primera jornada, inspirada en la final del Mundial que mañana disputará la Selección Nacional frente a su par de España.

El CEF N° 58 dispuso el gimnasio que se comló de chicos y también grandes que en su mayoría los acompañaron, a pasar esta tarde de juegos y propuestas artísticas.

Las actividades, todas gratuitas, continuarán a lo largo de los días por venir en el marco de las vacaciones de invierno, las que se realizan no solo en la ciudad de General Pinto, sino Germania, Iriarte y Coronel Granada, cine, obras de teatro, títeres, entre otras. Para conocer los detalles podes consultar en las redes sociales de la Municipalidad de General PInto