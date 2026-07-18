La Liga de Fútbol suspendió la fecha de este fin de semana por la final de la Selección

No hay fútbol local este fin de semana, en ninguna de las categorías, por disposición de la Liga que, con el visto bueno de los clubes, decidió suspender la cuarta fecha del torneo Clausura on el objetivo que todos los participantes, árbitros, jugadores, dirigentes y público en general, puedan disfrutar sin contratipempos la final que disputará la Selección Nacional ante España.

Desde la Liga de General Villegas adelantaron que en las próximas horas darán a conocer la nueva fecha en que se disputará la suspendida.