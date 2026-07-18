General Villegas: Oker volvió a poner en marcha su tradicional outlet, «el stock es grande», aseguró su propietaria

Ariadna Lamas, propietaria de Oker, en la calle Belgrano 345, de la ciudad cabecera de General Villegas, decidió este mes de julio volver a realizar el esperado outlet, y desde el 14 de julio, hasta agotar stock no para de recibir gente.

Sin dudas esta propuesta de venta se ha convertido en un fenómeno que la gente aprovecha al máximo en cada oportunidad, aunque esta vez la oferta es más amplia, por precios y por cantidad de prendas y calzado.

Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, hombres y mujeres, con precios que van desde los $ 2.000, sí, desde los $ 2.000 para los bebés.

Otro de los detalles del outlet en esta oportunidad es que toda la ropa que se ofrece es de temporada, otro motivo para no dejarlo pasar.