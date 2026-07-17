General Villegas y la final del Mundial: se colocará una pantalla gigante en la Plaza Principal y restrigirá el tránsito en su alrededor

Era algo que se venía planteando en las redes sociales principalemtne, y dada la envergadura del evento, el intendente dispuso la colocación de una pantalla gigante de LED en la plaza Principal, y a su vez, la restricción para la circulación vehicular en los alrededorres del lugar a fin de garantizar la seguridad de los concurrentes.

Decreto N° 1168 en el que se informa lo dispuesto

VISTO:

Que el día 19 de julio de 2026 la Selección Nacional de Fútbol disputará la final frente a la Selección de España, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, acontecimiento de relevancia deportiva y cultural para nuestro país; y

CONSIDERANDO:

Que la participación de la Selección Nacional de Fútbol en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye un hecho de trascendencia deportiva, social y cultural, que despierta un marcado interés y expectativa en toda la comunidad

Que resulta oportuno disponer la transmisión pública del mencionado evento en la Plaza General Conrado Villegas, como espacio común de encuentro, permitiendo que los vecinos puedan compartir y acompañar este acontecimiento de significativa importancia

Que a raiz de este acontecimiento se prohibirá la circulación vehicular en el perímetro de la plaza mencionada y se realizaran controles vehiculares en las zonas adyacentes y de conglomeración a fin de garantizar la seguridad y el orden público,

Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE GENERAL VILLEGAS DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO; Dispónese la instalación de una pantalla para la transmisión pública en la Plaza General Conrado Villegas, destinada a que los vecinos de la comunidad puedan presenciar y acompafiar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a disputarse el día 19 de julio de 2026 por la Selección Nacional de Fútbol,

ARTICULO SEGUNDO: Prohíbese la circulación vehicular en el perímetro de la plaza mencionada, comprendido por las calles Pringles, Mariano Moreno, San Martin y Rivadavia, desde las 15:30 horas hasta las 21:00 horas del día 19 de julio de 2026, con el objeto de garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de las actividades programadas.

ARTÍCULO TERCERO: Facúltase a las distintas áreas municipales competentes a arbitrar las medidas necesarias de organización, seguridad, tránsito, limpieza y demás acciones operativas que resulten pertinentes para garantizar el normal desarrollo del evento, debiendo asimismo adoptar las previsiones necesarias a fin de asegurar la continuidad y cobertura de los servicios esenciales

ARTICULO CUARTO: Regístrese, comuníquese, remítase copia a todas las OfiCinas y Dependencias Municipales; cúmplase y archívese General Villegas, 17 de julio de 2026