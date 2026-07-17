Tres motos robadas en General Villegas, fueron recuperadas en distintos puntos de la ciudad

Dos de los rodados habían sido descartados, o dejados ocultos, en una profunda zanja con pastizales, y en un baldío, la tercera fue interceptada en un operativo de rutina, informó la autoridad policial.

Dos de estas motos habían sido denunciadas como sustraídas, otra, su dueño no la había reportado pro carecer de los papeles.

Hasta última hora de ayer la Policía se encontraba trabajando en la investigación de los hechos, tratando de identificar a los autores, mientras continuaban con las diligencias que le permitirán a sus dueños hacerse de los rodados.