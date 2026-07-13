Paula, mamá de un héroe de Malvinas: «No es solamente un partido de fútbol, es algo más» (VIDEO)

Paula Lezna, es la mamá de Fabián Siri, un héroe de Malvinas, desaparecido en el hundimiento del ARA General Belgrano; desde entonces, su nombre, su rostro, su vida, está ligada a la causa y es un referente más allá de General Villegas.

Ante el desafío que espera a la selección nacional el próximo miércoles, disputando nada más y nada menos que el pase a la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Este partido, innegablemente tiene rango de clásico, por varios aspectos, pero principalmente pro lo que ambos países representan uno en la historia del otro a partir del conficto bélico, sin dejar de mencionar la ocupación de las islas, que fue, remontándonos muchos años atrás, el origen.

Paula disfruta de los partidos d ela selección, pero algo cambia cuando se trata del próximo rival. Nada devolverá lo perdido, absolutamentenada, pero el fútbol, como le ocurrió en el 86, con el gol de Diego maradona, sintió pro un momento un poco de alivio. No lo niega.

Tampoco que el próximo encuentro será solamente un partido de fútbol, para ella, es algo más.